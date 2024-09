Operação Puro Sangue: Sinpol/SE visita DAGV e DHPP para apurar presença de servidores não autorizados

O Sindicatos dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) deu início, na manhã desta segunda-feira (30), a mais uma etapa da Operação Puro Sangue. O objetivo é identificar os servidores que atuam nas Delegacias de Polícia Civil em Sergipe, buscando coibir a presença de pessoas alheias à função policial. Nesta fase, foram visitados o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Durante a operação, membros da diretoria do Sinpol/SE percorreram todas as salas das delegacias, realizando um levantamento dos servidores no local. Segundo denúncias recebidas pelo Sindicato, há indícios de que estagiários, servidores comissionados de prefeituras e agentes de outras forças de segurança estariam sendo desviados de suas funções, desempenhando atividades que, por lei, deveriam ser realizadas exclusivamente pelos oficiais investigadores de polícia.

“As delegacias são locais sensíveis e perigosos, onde somente os oficiais investigadores de polícia e outros servidores diretamente ligados ao trabalho investigativo devem atuar. Essa operação não é uma caça às bruxas ou uma perseguição, mas sim uma busca pela valorização das nossas prerrogativas”, declarou o presidente do Sinpol/SE, Jean Rezende.

O levantamento será protocolado e entregue ao Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) que irá averiguar a situação.

Foto assessoria

Por Fernanda Santiago