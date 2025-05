Operação Renorcrim II prende 14 investigados por envolvimento com tráfico de drogas e homicídios

Durante a operação nacional Renorcrim II, a Polícia Civil prendeu 14 investigados por envolvimento em crimes de tráfico de drogas e homicídios em Sergipe. Além deles, um outro homem entrou em confronto com as equipes policiais. Ainda no contexto desta operação, 200kg de maconha também foram apreendidos no território sergipano. A ação, que aconteceu simultaneamente em todo o país, é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O balanço da operação foi divulgado nesta sexta-feira (2).

As ações vinculadas à Operação Renorcrim II foram desencadeadas pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), Divisão de Inteligência (Dipol), Departamento de Narcóticos (Denarc), Departamento de Crimes contra o Patrimônio (Depatri), da Polícia Civil de Sergipe; Departamento Estadual de Investigação Criminal (Deic) e Grupo de Operações Especiais (GOE), da Polícia Civil de São Paulo; e Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Draco), da Polícia Civil de Alagoas.

A primeira ação vinculada à Operação Renorcrim II no território sergipano foi deflagrada, no dia 23 de abril, em conjunto entre o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), a Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil de Alagoas (Draco/PCAL). Nesta ação, um homem, investigado por homicídios e tráfico de drogas em Sergipe e Alagoas, foi localizado em Santo Amaro das Brotas, onde entrou em confronto com as equipes, foi atingido, socorrido, mas não resistiu e morreu.

Entre os crimes atribuídos ao investigado localizado no dia 23 de abril, está um homicídio praticado em novembro de 2024, no centro comercial de Aracaju, quando ele matou a tiros um homem após uma discussão, em plena luz do dia. Além disso, ele era alvo de investigações da Polícia Civil de Alagoas por envolvimento com o tráfico de drogas, o que motivou também a expedição de mandado de prisão preventiva naquele estado.

Ainda no dia 23 de abril, uma ação conjunta entre o DHPP e a 3ª Delegacia Metropolitana (3ª DM) resultou no cumprimento do mandado de prisão contra o homem investigado pela tentativa de homicídio contra o concunhado. A vítima morreu após uma discussão, na porta de casa, no conjunto Valadares, em Aracaju, no dia 9 de fevereiro.

Já no dia 29 de abril, o Cope e a Dipol, com auxílio da do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento do Sistema Prisional (Desipe/Sejuc), da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic/SP) e do Grupo de Operações Especiais (GOE/SP), deflagraram a Operação Malvinas, no âmbito da Renorcrim II. Nesta ação, sete investigados por homicídios e tráfico de drogas na região das Malvinas, em Aracaju, tiveram os mandados de prisão cumpridos em Aracaju e nas cidades de Guarulhos e São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo.

No dia 30 de abril, a partir de levantamentos iniciais do DHPP sobre homicídios, o Departamento de Narcóticos (Denarc), com apoio da Dipol, deflagrou a Operação Guajará, também dentro das ações da Operação Renorcrim II. Na ação policial, que também contou com o apoio da 2ª Delegacia Metropolitana (2ª DM) e Delegacia de Cristinápolis, cinco investigados por tráfico de drogas no Loteamento Guajará, em Nossa Senhora do Socorro, foram detidos em cumprimento a mandados de prisão.

Ainda no mesmo dia, 30 de abril, o Denarc, com apoio do Cope e da Dipol, cumpriu o mandado de prisão contra o filho do líder da organização criminosa conhecida como Família Colômbia, grupo investigado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A organização criminosa é suspeita de enviar drogas para Sergipe e lavar o dinheiro obtido com o tráfico, o que também ensejou o bloqueio de R$ 6 milhões do grupo.

Ainda dentro da Operação Renorcrim II, o Cope apreendeu 200kg de maconha, escondidos em uma propriedade rural nas imediações do povoado Sapé, no município de Itaporanga D’Ajuda. O valor estimado do material apreendido, na noite da quarta-feira (30), gira em torno de R$ 500 mil. As investigações continuam para identificar e localizar os responsáveis pela droga e distribuição desses entorpecentes em Sergipe.

Também não quarta-feira (30), o Cope localizou e apreendeu uma carga de EVA, avaliada em R$ 1 milhão, no povoado Pai André, em Nossa Senhora do Socorro. A investigação aponta que a carga é produto de crime, e o Cope está apurando a origem do material.

Operação Renorcrim

A Operação Renorcrim, que neste ano chegou à segunda edição, é uma iniciativa da Rede Nacional de Unidades Especializadas no Enfrentamento das Organizações Criminosas (Renorcrim), coordenada pela Senasp, por meio da Diopi, vinculada ao MJSP. A operação reforça o compromisso das forças de segurança pública na repressão qualificada ao crime organizado, com foco na prisão de lideranças e no enfraquecimento das estruturas financeiras das facções.

Fonte e foto SSP