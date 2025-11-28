OPERAÇÃO RENORCRIM: POLICIAIS DO COPE RECUPERAM EM ITABAIANA PARTE DE CARGA DE MARGARINA ROUBADA NA BAHIA

Equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) localizaram, nesta quinta-feira (27), no município de Itabaiana, parte de uma carga de margarina industrial que havia sido roubada no início de novembro no município de Serrinha, na Bahia.

A ação faz parte da Operação Renorcrim (Rede Nacional de Enfrentamento das Organizações Criminosas) e ocorreu a partir da cooperação entre as Polícias Civis da Bahia e de Sergipe.

Segundo as investigações policiais, o motorista da carreta foi abordado por homens armados em um posto de combustíveis em Serrinha. Ele foi mantido refém durante toda a noite e liberado pelos suspeitos apenas na manhã seguinte. A partir da troca de informações entre as forças de segurança, parte da carga foi encontrada armazenada em uma panificadora da cidade de Itabaiana.

A mercadoria foi apreendida e segue em trâmite para devolução à empresa proprietária.

