OPERAÇÃO POLICIAL ROTA DA JUSTIÇA PRENDE SUSPEITOS DE LATROCÍNIO CONTRA MOTORISTA DE APLICATIVO EM ROSÁRIO

Nesta sexta-feira (28), a Divisão de Combate à Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) e a Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) da Polícia Civil de Sergipe, com apoio da Polícia Civil de Alagoas, por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), deflagraram a Operação Rota da Justiça. O objetivo foi cumprir mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão relacionados ao latrocínio, ocorrido em 7 de março deste ano, na cidade de Rosário do Catete, que vitimou o motorista de aplicativo André Santos, de 46 anos.

Durante a ação, realizada em Maceió (AL), foram cumpridos dois mandados de prisão e três de busca e apreensão. Nas buscas, aparelhos celulares foram apreendidos nas residências dos suspeitos.

A delegada Michele Araújo, responsável pelas investigações, destacou que todos os envolvidos no crime são oriundos da capital alagoana. “Um dos executores reagiu à abordagem policial imediatamente após o latrocínio, vindo a óbito em confronto. Este suspeito já possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio em Sergipe, além de diversas passagens policiais. O segundo executor fugiu logo após o crime, retornando para Maceió, mas foi localizado após intensa investigação. Identificamos ainda um terceiro homem, também de Maceió, que voluntariamente solicitou a corrida e tentou ocultar sua identidade digital, porém foi igualmente identificado e preso”, explicou.

O delegado Kassio Keliton, diretor da DRFV, destacou que a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e a Delegacia-Geral determinaram uma investigação rigorosa e prioritária para esclarecer o latrocínio. “Vinte dias após o crime, estamos apresentando à sociedade uma resposta contundente e rápida a este ato criminoso que chocou toda a população sergipana. Nosso compromisso foi a responsabilização completa e rigorosa de todos os envolvidos, tanto de quem acionou o gatilho da arma quanto de quem acionou a corrida na tela de seu celular de forma consciente para a realização do assalto”, evidenciou.

Os presos e celulares apreendidos foram apresentados na sede da Draco, em Alagoas, e os investigados serão recambiados para Sergipe, onde responderão pelo crime.

O delegado Igor Diego, diretor da Draco, enfatizou a parceria entre as Polícias Civis de Alagoas e de Sergipe no enfrentamento ao crime. “Estamos irmanados no intuito de retirar criminosos de circulação e a operação de hoje representa esse esforço da polícia civil na elucidação de crimes e responsabilização criminal de infratores”, concluiu.

