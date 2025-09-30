OPERAÇÃO “SALVA DORES” CUMPRE MANDADOS, IDENTIFICA E CUMPRE MANDADOS JUDICIAIS CONTRA INVESTIGADOS

O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com auxílio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), deflagrou a Operação Salva Dores, que teve como objetivo o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra investigados por homicídios ocorridos nos municípios de Itabi e Capela, no interior do estado.

O grupo criminoso também atuava em Nossa Senhora das Dores e outros municípios do interior sergipano, além da capital. A operação foi concluída apenas no fim da manhã desta terça-feira (30).

De acordo com o delegado Alisson Lial, a investigação apurou a execução de Fernando dos Santos, de 34 anos, assassinado em 18 de outubro de 2023, em Itabi. O crime também estava em investigação pela Delegacia de Itabi. “A vítima foi atingida por diversos disparos de armas de fogo, na cabeça e nas costas, sem possibilidade de defesa”, contextualizou.

Com análises de inteligência em equipamentos apreendidos na investigação, o Cope e a Dipol identificaram que o crime foi articulado por Lucas Santana de Almeida. O homicídio contou com a participação de Elesson Silva Dantas, o ‘Ureia’, Leandro Bispo de Souza, o ‘Gago’ ou ‘Mandacaru’, e o detento Givanildo Feitosa Victor, o ‘Dimbo’.

Ainda durante a investigação, o Cope recebeu laudos periciais da Polícia Científica referentes a exames balísticos, os quais indicaram que projéteis retirados do corpo de Fernando coincidem com armas usadas em outros homicídios, como o que vitimou José Anderson de Jesus, de 25 anos, em setembro de 2023, no município de Capela.

Também no decorrer do inquérito policial, o Cope descobriu uma estrutura criminosa concentrada em Nossa Senhora das Dores. “Mas com atuação em Itabi, Itabaiana, Cristinápolis e Aracaju. O grupo praticava crimes de tráfico de drogas e homicídios contra desafetos”, completou o delegado.

Durante o cumprimento das prisões preventivas em Aracaju, Lucas Santana de Almeida reagiu à abordagem policial armado com uma pistola calibre .40, sendo atingido e socorrido ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde faleceu. Já Givanildo Feitosa Victor, o Dimbo, foi preso.

As investigações seguem em andamento para localizar Elesson Silva Dantas, que segue foragido. Outro investigado, Leandro Bispo de Souza, morreu em confronto com forças policiais em novembro de 2024. “Ambos também são apontados como executores do homicídio de Fernando”, especificou o delegado.

Além dos mandados de prisão, foram cumpridas dez decisões judiciais de busca e apreensão domiciliar nos municípios de Nossa Senhora das Dores, Aracaju, Cristinápolis, Umbaúba e Itabaiana. Entre os materiais apreendidos estão uma pistola calibre .40, drogas, celulares, documentos e anotações de interesse investigativo.

Participaram da operação equipes do Batalhão de Policiamento de Ações Táticas (BPati), Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores, Delegacia Regional de Itabaiana, Delegacia de Cristinápolis, Delegacia de Umbaúba, Departamento do Sistema Prisional (Desipe/Sejuc) e Gope/Sejuc.

A denominação ‘Salva Dores’ faz referência ao município de Nossa Senhora das Dores, onde se concentra a maior parte dos investigados e onde também atuava um dos líderes do grupo criminoso. A investigação segue em andamento para localizar os foragidos e desarticular completamente a organização criminosa.

Com informações da SSP