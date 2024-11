OPERAÇÃO SATURAÇÃO: POLÍCIA MILITAR DE SERGIPE INTENSIFICA AÇÕES PREVENTIVAS NA GRANDE ARACAJU

Com o objetivo de ampliar a segurança e reforçar as ações preventivas na região da Grande Aracaju, a Polícia Militar de Sergipe lançou mais uma etapa da Operação Saturação, nesta quinta-feira (21).

A mobilização envolveu dezenas de equipes das unidades operacionais da PMSE, com apoio significativo de forças especializadas.

A operação contou com a participação estratégica de grupos como o Getam, Batalhão de Choque, CIOE, Polícia Ambiental, CIPCães, Cipam, e BPTran, entre outros. Unidades fundamentais para garantir a eficiência e alcance das ações.

Foco da operação está em aumentar a presença policial nas ruas, prevenindo atividades criminais e assegurando a tranquilidade da população. Durante o decorrer do dia, as equipes intensificaram patrulhamentos, montaram pontos de bloqueio e realizaram abordagens em locais estratégicos, baseadas em análises criminais e informações do serviço de inteligência da Polícia Militar.

O Comando da Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança pública, destacando a importância da colaboração da comunidade para o sucesso das operações. A população é encorajada a denunciar atividades suspeitas, contribuindo, assim, para um ambiente mais seguro e tranquilo.

Com a Operação Saturação, a PMSE reitera seu papel ativo na prevenção do crime e na promoção da ordem, reafirmando uma abordagem proativa para enfrentar os desafios da segurança na região. Ações como esta representam um componente crucial na estratégia de policiamento ostensivo adotada pela instituição.

A Polícia Militar de Sergipe segue vigilante e comprometida com a proteção de todos.

Fonte e foto SSP