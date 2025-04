OPERAÇÃO SEMANA SANTA: BPRV REGISTRA CINCO ACIDENTES E RECOLHE NOVE ANIMAIS QUE ESTAVAM SOLTOS NAS RODOVIAS

A Operação Semana Santa, realizada entre os dias 16 e 21 de abril pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) registrou cinco acidentes de trânsito, sem óbitos, e com cinco pessoas feridas.

A teve como objetivo reforçar a segurança no trânsito, as equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) intensificaram as abordagens a veículos e pessoas, utilizando radares móveis e etilômetros (bafômetros).

Durante a operação o BPRv empregou um caminhão boiadeiro, o que possibilitou o recolhimento de nove animais de grande porte — entre equinos e bovinos, que estavam soltos nas rodovias, representando risco iminente aos condutores.

A presença ativa das equipes do BPRv contribuiu para coibir infrações de trânsito e práticas delituosas, promovendo maior segurança viária durante o feriado prolongado.

A Polícia Militar, através do Batalhão de Polícia Rodoviária, reforça o compromisso com a preservação de vidas e a segurança no trânsito, atuando de forma preventiva nas rodovias estaduais de Sergipe.

Com informações da SSP