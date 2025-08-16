Operação Shamar: Polícia Civil e Militar prendem um homem investigado por vários casos de estupro

Equipes da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, com o apoio do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga), cumpriram dois mandados de prisão contra um homem de 34 anos, que tem condenação e é investigado em mais dois casos de estupro de vulnerável.

De acordo com a polícia, o investigado é condenado a nove anos e oito meses de reclusão em regime fechado por ter abusado sexualmente de uma menina de quatro anos de idade. Nesse caso, ocorrido em março de 2021, ele se aproveitou da amizade de uma vizinha para praticar o crime.

O homem também já foi denunciado pelo Ministério Público em um processo que ainda está em andamento e teve a prisão decretada. O fato ocorreu em janeiro de 2018, em um dos bairros de Aracaju, quando o acusado, em várias oportunidades, abusou sexualmente da enteada de cinco anos.

Em outro caso registrado na cidade de Nossa Senhora da Glória, o suspeito foi indiciado por abusar de uma menina de 10 anos de idade, que dormia na casa da sua companheira.

“Podemos considerar que se trata de um predador sexual, já condenado em um dos processos, que agora foi preso para que não cometa mais crimes”, destacou o delegado regional Jorge Eduardo.

O suspeito passará por audiência de custódia e será encaminhado ao sistema prisional.

Com informações da SSP