Operação Shamar: PC prende 2 homens condenados por estupro de vulnerável no interior de Sergipe

Em continuidade às ações da Operação Shamar, a Delegacia de Boquim cumpriu nessa quinta-feira (08) dois mandatos de prisão contra dois homens condenados pelo crime de estupro de vulnerável.

De acordo com o delegado Josenildo Brito, um dos investigados foi preso no centro de Boquim. “Já o outro homem foi preso no Povoado Progresso, no município de Arauá”, detalhou.

Em Sergipe a operação nacional integra as ações da campanha estadual ‘Rompa o Ciclo’, que trata sobre a conscientização acerca da importância da denúncia e também do enfrentamento à violência contra a mulher em Sergipe.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Operação Shamar

A Operação Shamar é uma ação nacional que tem por objetivo reforçar as ações de combate à violência contra a mulher, inclusive com prisões em flagrante e cumprimento de decisões judiciais de prisão contra os autores de violência contra a mulher.

A operação é coordenada pela Diretoria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Em hebraíco, o nome da operação significa “cuidar, guardar, proteger, vigiar, zelar”.

Com informações da SSP