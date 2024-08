OPERAÇÃO SHAMAR: POLÍCIA CIVIL PRENDE EM ITAPORANGA D’AJUDA CONDENADO POR FEMINICÍDIO EM UMBAÚBA

Em continuidade à Operação Shamar, policiais civis da Delegacia de Itaporanga d’Ajuda cumpriram o mandado de prisão definitiva contra um homem de 50 anos condenado pelo crime de feminicídio em Umbaúba, crime cometido em 2018.

Ele foi preso no centro do município de Itaporanga d’Ajuda, nessa quarta-feira, 7, e a ação policial foi divulgada nesta quinta-feira, 8. Em Sergipe, a operação nacional Shamar integra as ações da campanha estadual ‘Rompa o Ciclo’, que trata sobre a conscientização acerca da importância da denúncia e também do enfrentamento à violência contra a mulher.

Segundo o delegado Weliton Júnior, o preso era considerado procurado desde o ano de 2020, quando foi condenado pela Justiça. “O investigado matou a ex-companheira com golpes de facão na cidade de Umbaúba. Como consequência, ele foi condenado a mais de oito anos de pena em regime fechado”, explicou.

Ainda conforme o delegado, o preso também está sendo investigado pela Delegacia de Itaporanga d’Ajuda pelo cometimento das infrações penais de ameaça, de injúria e de vias de fato contra a sua atual companheira.

Com o cumprimento do mandado de prisão, o homem foi conduzido à delegacia, onde foram tomadas todas as providências legais. O preso já se encontra à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Operação Shamar

A Operação Shamar é uma ação nacional que tem por objetivo reforçar as ações de combate à violência contra a mulher, inclusive com prisões em flagrante e cumprimento de decisões judiciais de prisão contra os autores de violência contra a mulher.

A operação é coordenada pela Diretoria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Em hebraíco, o nome da operação significa “cuidar, guardar, proteger, vigiar, zelar”.

Com informações e foto da SSP