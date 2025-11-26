Operação Tabuleiro desarticula organização criminosa ligada ao tráfico de drogas na Grande Aracaju

A Polícia Civil deflagrou no inicio da manhã desta quarta-feira (26), a Operação Tabuleiro, que tem por objetivo desarticular uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas com atuação em Aracaju e na região metropolitana.

As equipes cumprem 24 mandados de prisão em Aracaju, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão, a partir do avanço das investigações conduzidas pelo Departamento de Narcóticos (Denarc).

O trabalho investigativo permitiu identificar a estrutura e a dinâmica do grupo, responsável pela logística de recebimento e distribuição de expressivas cargas de entorpecentes.

A ação conta com o apoio de diversas unidades operacionais da Polícia Civil, além do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar (Bope/PM) e de equipes da Polícia Penal, que atuam no suporte tático e operacional.

Já foram apreendidas armas de fogo e entorpecentes. A operação segue em andamento, e novos detalhes serão divulgados à imprensa ao término dos trabalhos.

Origem do nome da Operação

O nome da operação faz referência à expressão usada pelas lideranças da organização criminosa para indicar a chegada dos carregamentos — momento em que diziam estar “organizando o tabuleiro”.

Com informações e foto da SSP