OPERAÇÃO TELA FRIA DESARTICULA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM FURTOS DE CELULARES EM ARACAJU

Na manhã desta terça-feira (11), a Polícia Civil de Sergipe, em parceria com as polícias civis da Bahia e Pernambuco, deflagrou a Operação Tela Fria, visando desarticular grupos criminosos especializados no furto de celulares durante grandes eventos, ocorridos na Orla de Aracaju.

Estão sendo cumpridos 43 mandados de prisão e 55 decisões de busca e apreensão. A investigação teve início após furtos ocorridos nas festas, quando mais de 650 boletins de ocorrência foram registrados por vítimas desse tipo de crime.

As investigações, conduzidas pela Delegacia de Turismo (Detur) da Polícia Civil de Sergipe com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol) identificaram que a maioria dos grupos criminosos era oriunda da Bahia, com integrantes atuando principalmente nos bairros de Massaranduba, Uruguai, Fazenda Coutos, Sussuarana e Valéria.

De acordo com a delegada Luciana Pereira, a organização criminosa operava de maneira estruturada, contando com especialistas em furto, desbloqueio de dispositivos e movimentação financeira ilegal.

“Conforme apurado, os criminosos agiam em diferentes frentes. Primeiro, recrutavam pessoas com habilidade para furtar celulares em meio à multidão durante os eventos. Em seguida, entravam em contato com as vítimas, enviando mensagens ameaçadoras para forçá-las a fornecer as senhas dos aparelhos e das contas na nuvem. Com o acesso liberado, especialistas da quadrilha desbloqueavam os dispositivos, permitindo que o grupo acessasse redes sociais, contatos e, principalmente, contas bancárias. Os criminosos realizavam compras fraudulentas e transferências bancárias antes de revender os aparelhos no mercado ilegal”, especificou a delegada.

No decorrer da investigação, a Detur, com o apoio da Dipol, realizou um trabalho intenso, a fim de identificar os suspeitos, a forma de agir, bem assim, como e para onde eram enviados os aparelhos. “Além disso, a polícia diligenciou em relação às contas e transações realizadas pelos suspeitos”, complementou Luciana Pereira.

Com o avanço da investigação, a Polícia Civil de Sergipe representou pelas prisões, as quais foram deferidas pela Justiça Sergipana, que expediu 43 mandados de prisão preventiva e 55 mandados de busca e apreensão, que estão sendo cumpridos simultaneamente em Sergipe, Bahia e Pernambuco.

A operação mobiliza cerca de 130 policiais e conta com o apoio do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e das polícias civis baiana e pernambucana.

Nesta fase da operação, os esforços estão concentrados nos suspeitos do bairro Massaranduba e em parte dos envolvidos do bairro Uruguai, considerados peças-chave da organização criminosa.

A Polícia Civil reforça a importância do registro de boletins de ocorrência para contribuir com as investigações e destaca que novas fases da Operação Tela Fria serão realizadas para desarticular completamente o esquema criminoso.

