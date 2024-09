Operação Terabyte: PC prende homem em flagrante por armazenar material de abuso sexual infantil em Nossa Senhora do Socorro

Equipes da Delegacia de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (DAGV) deflagraram a Operação Terabyte que resultou na prisão em flagrante de um homem por armazenamento de material de abuso sexual infantil em Nossa Senhora do Socorro. Na operação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, onde análise preliminar identificou que o material ilícito estava sendo armazenado pelo investigado. A operação é nacional e contou com o apoio da Polícia Federal, da 5ª Delegacia Metropolitana (5ª DM) e do Instituto de Criminalística (IC), vinculado à Polícia Científica de Sergipe. A ação policial aconteceu nesta quarta-feira, 25.

Segundo a delegada Lorena Rocha, o mandado de busca e apreensão cumprido no município da Grande Aracaju é fruto de uma representação feita pela Delegacia de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (DAGV) de Nossa Senhora do Socorro. “Tendo como o pressuposto uma investigação acerca do crime de armazenamento de material de abuso sexual infantil”, detalhou a delegada.

Durante o cumprimento do mandado de busca, as equipes constataram, por meio de análises feitas por peritos criminais do IC, que o investigado ainda estava armazenando imagens de abuso sexual infantil. “Além da constatação preliminar do armazenamento desse material, na ação policial ficou constatado que o investigado ainda estava mantendo uma grande quantidade desse material ilícito”, complementou Lorena Rocha.

Na Operação Terabyte, foram apreendidos um computador, um HD de um notebook, pen drives e o celular do investigado, onde o material ilegal era armazenado. “A princípio, as investigações dão conta de que o investigado baixava os conteúdos da internet e, ao longo de muitos anos, ele foi armazenado esse conteúdo”, relatou a delegada Lorena Rocha, titular da DAGV de Nossa Senhora do Socorro.

Diante da apreensão do material e constatação do armazenamento, o investigado foi preso em flagrante. “Com a constatação preliminar de que o investigado armazenava esse conteúdo ilegal, ele foi conduzido à DAGV, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. As investigações irão continuar para constatar se há outras pessoas envolvidas nessa prática criminosa”, complementou a delegada.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre a prática criminosa de armazenamento de material de abuso sexual infantil, assim como de outros crimes contra crianças e adolescentes, sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. As informações podem colaborar com a continuidade das investigações em Sergipe. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto assessoria