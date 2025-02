OPERAÇÃO TOLERÂNCIA ZERO: POLÍCIA CIVIL FECHA PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS NA ZONA NORTE DE ARACAJU

Equipes da 3ª Delegacia Metropolitana (DM) deflagraram a Operação Tolerância Zero e fecharam um ponto de tráfico de drogas no bairro Coqueiral, na Zona Norte de Aracaju. Na ação policial, um homem foi preso em flagrante, e os policiais apreenderam cocaína e crack. O caso ocorreu nessa quarta-feira (5).

De acordo com o delegado Elder Sanches, novo titular da unidade policial, a operação reforça as ações de enfrentamento ao tráfico de drogas na Zona Norte da capital sergipana. “A operação é um exemplo claro da determinação da Polícia Civil em combater o tráfico de drogas, especialmente em áreas onde a presença de crianças é significativa”, ressaltou.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181? O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP