OPERAÇÃO TORRE DE MONITORAMENTO CUMPRE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA APÓS ROUBO NO CENTRO DE ARACAJU

Na manhã desta sexta-feira, 19, a Polícia Civil deflagrou a Operação Torre de Monitoramento, com o objetivo de cumprir mandados de prisão na região central de Aracaju. Durante a ação, por volta das 12h, a 2ª Delegacia Metropolitana de Aracaju efetuou a prisão preventiva de um homem, investigado por envolvimento em um roubo ocorrido no terminal do Centro da capital sergipana, onde um celular foi roubado.

O cumprimento do mandado de prisão foi coordenado pelos delegados Gregório Bezerra e Carlos Antônio. Até o momento, um homem foi detido na operação, que segue com o objetivo de combater a criminalidade na capital sergipana, em especial no Centro, região de abrangência da 2ª DM.

A 2ª Delegacia Metropolitana tem atuado firmemente no combate à criminalidade e reforça que denúncias sobre delitos na área central de Aracaju podem ser repassadas pelo número 181.

Fonte SSP