Padrasto e mãe de criança morta vítima de agressão são indiciados em inquérito da Polícia Civil de Sergipe

A policia civil indiciou o padrasto de Joicy Vitória Santana, de 4 anos, que sofreu politraumatismo e teve uma parada cardiorrespiratória, após ser vítima de agressões, no dia 23 de abril em São Cristóvão. A informação foi confirmada pela Policia Civil.

O delegado Flávio Albuquerque, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), informou que o inquérito policial concluiu que o padrasto praticou o homicídio. Já a mãe da criança, foi indiciada por maus tratos com resultado morte.

O delegado informou ainda que durante as investigações foram ouvidos familiares, equipe médica e a criança que é irmã da vítima.

Entenda o caso

No dia 23 de abril, policiais militares foram abordados pela avó que estava com a menina nos braços. Ela estava com os olhos inchados, aparentando ter sido agredida.

Na ocasião, a avó informou à polícia que 15 dias antes, a mãe da criança disse que a menina havia levado uma queda do sofá. Outro familiar contou que ela era constantemente agredida pelo padrasto, o que foi negado pela mãe.

A vítima foi conduzida ao Hospital Senhor dos Passos, em São Cristóvão. Com a piora do quadro, foi encaminhada ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde faleceu no dia 24.