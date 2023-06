Página no Instagram da PRF faz publicação pedindo doações para Bolsonaro; polícia diz que foi hacker

Na madrugada desta quinta-feira (29) uma postagem em uma rede social oficial da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe (PRF/SE), pedia doações para o ex-presidente Jair Bolsonaro por meio de chaves PIX. Em nota, a PRF/SE informou que foi alvo de “ataque hacker”.

A PRF informou que a conta oficial da PRF em Sergipe sofreu um ataque hacker na madrugada de hoje e que todas as publicações feitas dentro desse período foram de origem criminosa.

Na publicação do perfil hackeado diz que a equipe da Polícia Rodoviária Federal de Sergipe decidiu “colaborar” com a causa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.

A nota diz que “informamos que a conta oficial da PRF em Sergipe no Instagram sofreu um ataque hacker na madrugada dessa quinta-feira (29). Todas as publicações feitas dentro desse período foram de origem criminosa. Estamos tomando todas as providências cabíveis visando a apuração dos fatos e restauração da conta”.