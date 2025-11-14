Parabéns ao comandante, secretário e ao governador por viabilizar pagamento das IFVs

Parabéns ao comandante da PMSE, o secretário de segurança e ao governador por viabilizar o pagamento das IFVS e a etapa alimentação do pré-caju de forma antecipada, além de garantir o lanche da tropa

Quem não lembra de tempos atrás, onde os policiais militares passavam longos meses para receberam o pagamento dos serviços extraordinários realizados durante os Pré-Cajus passados?

O blog Espaço Militar sabe reconhecer e parabeniza o Comandante da PMSE Coronel Ribeiro, o Secretário de Segurança Dr. João Eloy e o Governador Fábio Mitidieri, por viabilizarem o pagamento antecipado das IFVs e da etapa alimentação da tropa que vai trabalhar no Pré-Caju 2025, bem como do lanche para os policiais militares.

Agora os policiais militares já farão seu trabalho com o dinheiro já na conta, um sonho que se tornou realidade, e reputamos, mais do que justo.

Matéria do blog Espaço Militar