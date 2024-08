PARCERIA ENTRE SERGIPEPREVIDÊNCIA, SEBRAE E PM INCENTIVA EMPREENDEDORISMO ENTRE POLICIAIS APOSENTADOS

Com objetivo de oportunizar consultorias, cursos e eventos sobre empreendedorismo para policiais militares da reserva remunerada, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe (SergipePrevidência), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Polícia Militar de Sergipe (PMSE) assinaram, nesta quinta-feira, 15, convênio integrante do projeto ‘Vamos empreender’, que destinará 40 vagas de capacitação em empreendedorismo para policiais militares.

“Neste primeiro momento, serão 40 vagas reservadas para a Polícia Militar. A depender da demanda, posteriormente, podemos ampliar esse quantitativo e o cronograma de atividades. A turma da PMSE já está inscrita para a próxima palestra sobre planejamento da abertura de negócio, a ser realizada na próxima quarta, dia 21, às 9h, no Sebrae, e para as futuras atividades do ‘Vamos empreender’. As inscrições continuam abertas para nossos aposentados e pensionistas da rede estadual”, detalha o diretor-presidente do SergipePrevidência, José Roberto de Lima Andrade.

Gerente de Comunicação e Marketing Digital do Sebrae, Givaldo Ricardo acrescenta que, caso o policial prefira aprofundar o seu conhecimento posteriormente, poderá realizar capacitações mais específicas para a sua área de interesse. “De início, são cursos que promovem conhecimentos genéricos para aqueles que desejam empreender. Pode ser, por exemplo, uma barbearia, uma mercearia ou um supermercado. A ideia é que o policial chegue à etapa da aposentadoria preparado para iniciar o seu negócio. Além de uma ocupação profissional, o projeto possibilita também a continuidade da ativação do corpo e mente e a qualidade de vida”, pontua.

A partir de agora, os policiais militares aposentados ou que estiverem na fase de pré-aposentadoria e que pensem em abrir um negócio podem participar dos cursos de marketing digital, vendas, fluxo de caixa, entre outros.

“Temos criado vários modelos de preparação para os policiais militares que ingressam na reserva remunerada. Um desses modelos será denominado ‘Veterano empreendedor’. A ideia inicial é capacitar os profissionais prestes a se aposentarem da PMSE para o empreendedorismo”, explica o comandante da Polícia Militar, coronel Alexsandro Ribeiro.

Fonte e foto SSP