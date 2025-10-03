Patrulha Maria da Penha prende homem por descumprir medida protetiva

A Patrulha Maria da Penha (PMP) da Guarda Municipal de Aracaju (GMA) realizou a prisão em flagrante de um homem que descumpriu medida protetiva no bairro Atalaia. O suspeito foi localizado nas proximidades da residência da vítima e conduzido à Delegacia de Atendimento à Grupos Vulneráveis (DAGV).

A subinspetora Sabrina Smith, que coordena a PMP, ressaltou a importância da ação rápida: “Cada resposta imediata fortalece a confiança das mulheres que atendemos. É nosso dever garantir que a medida protetiva seja respeitada”.

Ainda de acordo com a coordenadora da PMP, este foi o 10º flagrante por quebra de medida protetiva realizado pela equipe em 2025. “Atualmente, acompanhamos 47 mulheres em situação de vulnerabilidade e, ao longo dos seis anos de existência da Patrulha, 269 mulheres já receberam apoio e proteção. É um trabalho conjunto com os Centros de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) da assistência social e com a Secretaria do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher) 0que tem garantido resultados expressivos — nenhum feminicídio entre as mulheres assistidas foi registrado”.

A Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal de Aracaju segue atuando diariamente para proteger e salvar vidas, fortalecendo a rede de enfrentamento à violência contra a mulher no município. Além disso, realiza ações preventivas e já esteve em contato este ano com aproximadamente quatro mil pessoas em 112 oportunidades para fazer panfletagem, conscientização e rodas de conversa.

Com informações e foto da GMA