Paulo Júnior ressalta importância da licitação do transporte público

O deputado Paulo Júnior (PV) cobrou na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nesta terça-feira (6) a instalação do consórcio do transporte público da região da Grande Aracaju.

“No ano passado, promovemos este debate por meio de um audiência pública que contou com a participação de representantes de diversos setores e segmentos além de vereadores dos quatro municípios envolvidos (Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão) e contei também com o apoio do presidente da Alese Jeferson Andrade (PSD) para a participação de palestrantes para aprimoramento do debate”, destacou o deputado Paulo Júnior.

O parlamentar reforçou com essas ações foi possível buscar um direcionamento para a licitação. “Estamos atentos e cobrando uma posição do consórcio referente ao lançamento do edital da licitação”, declarou.

Aracaju

De acordo com Paulo Júnior, a Prefeitura de Aracaju buscou uma consultoria para a apresentação de um diagnóstico da situação atual do transporte urbano na região metropolitana. “Esse relatório serviu como base para a licitação do transporte público. O edital foi lançado e pode contar com a colaboração dos usuários por meio de uma plataforma digital”, disse.

Na sexta-feira (3) a primeira fase do processo foi concluída e duas empresas foram habilitadas. “A viação Atalaia para corresponder ao lote 1 que vai da parte Sul de Aracaju e o município de São Cristóvão e a viação de Nossa Senhora Aparecida com lote 2- que compreende a parte Norte de Aracaju e os municípios de Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros”, explicou Paulo Júnior.

O Projeto também prevê o aporte de subsídios a partir de 2025. “Também está prevista um tempo de vida útil de 5 anos e meio para os ônibus, além de da implementação de ar-condicionado e wi-fi no transporte público. A substituição acontecerá de forma gradual. Só teremos um transporte de qualidade quando esta licitação for concluída”, enfatizou Paulo Júnior.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos