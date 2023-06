Mulher é presa com cocaína avaliada em R$ 60 mil em Itabaiana

Policiais civis da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam uma mulher em flagrante por tráfico de drogas, ela estava portando mais de 2kg de cocaína. No momento da prisão, ela estava com uma filha menor de idade. As drogas têm valor estimado de R$ 60 mil que, de forma fracionada, poderia gerar até R$ 100 mil ao tráfico de drogas. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira (31).

De acordo com o delegado Kherton Rafael, a mulher vinha sendo investigada junto com o companheiro, que está custodiado no sistema prisional. “Então com o recebimento da informação de que seria realizado o comércio ilícito na cidade de Itabaiana, a equipe de investigação fez diligências na cidade”, detalhou.

Ainda conforme o delegado, a mulher foi encontrada com a droga já pronta para o repasse a um comprador das drogas. “Ela foi surpreendida usando uma filha de um ano e meio como forma de tentar burlar a investigação policial. Parte da droga estava em uma bolsa de bebê como forma de burlar a ação policial”, revelou.

A mulher foi presa e autuada pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico pela comercialização intermunicipal dos entorpecentes. “As diligências continuam na tentativa de identificar os demais envolvidos”, concluiu o delegado Kherton Rafael.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto SSP