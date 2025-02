Polícia Civil apreende 66 kg de maconha em ação em Itabaiana e Aracaju

Equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc) apreenderam 66 kg de maconha em uma operação que teve início em Itabaiana e se estendeu até o bairro Soledade, na Zona Norte de Aracaju.

Na ação policial, realizada nesta segunda-feira (17), dois homens foram conduzidos ao Denarc, sendo que um deles permaneceu detido devido a um mandado de prisão definitiva em aberto por roubo.

De acordo com os policiais, a apreensão da droga ocorreu após a abordagem a um veículo em Itabaiana, onde parte da droga foi apreendida. Em continuidade à ação policial, o restante do entorpecente foi apreendido em Aracaju, totalizando 66 kg.

Os suspeitos foram encaminhados ao Denarc, onde o caso foi registrado. As investigações continuam em andamento pelo Departamento de Narcóticos para identificar a participação de ambos no tráfico de drogas.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Texto e foto SSP