PC apreende 8 kg de cocaína em operação conjunta na cidade de Lagarto

A Polícia Civil de Sergipe apreendeu cerca de 8 kg de cocaína na manhã do sábado (19), durante uma ação integrada entre as Delegacias Regionais de Tobias Barreto e Lagarto. A operação ocorreu no município de Lagarto e resultou ainda na apreensão de materiais usados para mistura e comercialização da droga. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (21).

Segundo o delegado Daniel Mattos, titular da Delegacia Regional de Tobias Barreto, a ação foi desencadeada a partir de uma troca de informações estratégicas entre as duas unidades policiais. “A droga foi localizada em uma casa abandonada no município de Lagarto e, segundo nossas investigações preliminares, seria distribuída para diversas cidades da região Sul e Centro-Sul do estado”, explicou.

O delegado Bruno Alcântara, da Delegacia Regional de Lagarto, destacou a importância da atuação coordenada das equipes. “O sucesso da ação é fruto direto do compartilhamento de dados e da atuação integrada entre as duas regionais. As investigações seguem em curso com o objetivo de identificar os responsáveis pelo entorpecente e efetuar as prisões necessárias”, afirmou.

A Polícia Civil reforça o compromisso no combate ao tráfico de drogas e continuará empenhada em desarticular organizações criminosas que atuam na região. Informações e denúncias podem ser repassadas anonimamente pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

