Policia apreende adolescente que rendeu proprietárias de loja que tiveram prejuízo de R$ 9 mil em mercadorias

Policiais civis da DEPCA apreenderam nesta quinta-feira (1º), um adolescente suspeito de ato infracional semelhante ao crime de roubo com uso de arma de fogo. O caso ocorreu em um estabelecimento comercial situado no bairro Santos Dumont, em Aracaju.

Segundo as investigações, dois adolescentes entraram juntos em uma loja de roupas e utensílios variados. Em seguida, foram ao provador simulando interesse nas mercadorias, como se fossem clientes, mas praticaram o ato infracional de roubo com uso de faca e arma de fogo.

Saindo do provador, a dupla rendeu as proprietárias da loja, as quais tiveram seus celulares roubados. Depois, eles levaram mercadorias do estabelecimento a exemplo de relógios, correntes, bonés, dentre outros, cujo valor das mercadorias foi avaliado em cerca de R$ 9 mil.

Um dos suspeitos foi apreendido no mês de abril, sendo o segundo adolescente investigado apreendido nesta quinta-feira, pela equipe da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Com informações da SSP