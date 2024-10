PC apreende cerca de 200 quilos de maconha em um sítio em Salgado

A Policia Civil apreendeu na manhã desta quarta-feira (23), 198 quilos de maconha que estavam em uma residência localizado no município de Salgado.

As informações passadas pela PC são de que uma denuncia anônima levou os policiais a localizar a droga que estava escondida no local. Ninguém foi preso durante a ação policial.

O imóvel estava com a porta entreaberta, e os policiais entraram na casa, onde localizaram os entorpecentes. Além da droga, os policiais apreenderam materiais utilizados para a embalagem da droga e pesagem do entorpecente.

Com a apreensão do material, o Denarc segue a investigação para identificar o proprietário do imóvel e do entorpecente apreendido. Todo o material foi apreendido e encaminhado ao Denarc.

A polícia orienta que denúncias sobre crimes podem ser realizadas através do Disque-Denúncia pelo número 180.

Foto PC