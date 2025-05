PC APREENDE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS EM INVESTIGAÇÕES SOBRE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ARACAJU

Equipes do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) cumpriram dois mandados de busca e apreensão contra investigados por crimes contra crianças e adolescentes em Sergipe.

A ação policial, que ocorreu nesta quinta-feira (15), integra a operação nacional Caminhos Seguros, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Segundo a delegada Josefa Valéria, as decisões judiciais são referentes a dois casos diferentes, mas que estão em investigação na Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav), vinculada ao DAGV.

O primeiro mandado de busca, cumprido na Zona Sul de Aracaju, foi referente ao combate à exploração sexual infantil na internet. “A investigação é decorrente de informações de que o investigado estaria adquirindo imagens íntimas de crianças pela internet”, detalhou a delegada, informando que celulares e dispositivos eletrônicos foram apreendidos e encaminhados à perícia da Polícia Científica (PCi).

A segunda decisão judicial foi referente à investigação sobre um caso de importunação sexual. “A ação policial ocorreu na residência de uma família, na qual o padrasto é suspeito de importunar sexualmente a enteada de 16 anos. A investigação teve início após uma denúncia de que o padrasto estaria filmando e fotografando a enteada em situações íntimas, como durante o banho e enquanto ela dormia”, informou Josefa Valéria, evidenciando que celulares e dispositivos eletrônicos também foram apreendidos para perícia.

Além dos exames periciais que serão feitos pela PCi nos dispositivos eletrônicos apreendidos, a Deacav continua com a investigação e irá ouvir todas as pessoas envolvidas. “Também iremos aguardar os laudos que serão encaminhados, os quais irão comprovar a materialidade dos crimes”, acrescentou a delegada.

A Polícia Civil solicita que denúncias sobre crimes cometidos contra crianças e adolescentes sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. As informações podem contribuir com as ações de proteção às vítimas e com a prisão dos autores das investidas criminosas praticadas contra crianças e adolescentes em todo o estado.

Com informações e foto da SSP