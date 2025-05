PC apreende 2 adolescentes suspeitos de repassar notas falsas em Aracaju

Policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) apreenderam, na tarde desta quarta-feira (28), dois adolescentes suspeitos de adquirir e repassar cédulas falsas em Aracaju. A ação ocorreu no bairro Farolândia, na zona sul da capital.

Com esta ação, sobe para nove o número de adolescentes apreendidos desde o início da investigação, que ocorre em parceria com a Polícia Federal e abrange diversos estados do país. Nesta etapa da operação, foram apreendidas oito cédulas de R$ 100 e duas de R$ 50, oriundas do estado do Rio de Janeiro. Remessas anteriores já haviam sido interceptadas nos estados de São Paulo e Distrito Federal.

De acordo com o delegado Valter Simas, titular da Depca, a investigação já identificou contas bancárias e perfis de redes sociais utilizados pela organização criminosa, e os dados foram compartilhados com a Polícia Federal. “Os grupos criminosos têm adotado a estratégia de enviar pequenas quantidades de notas falsas por meio dos Correios, em volumes discretos, para dificultar o rastreamento e as apreensões”, explicou o delegado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas às autoridades por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

