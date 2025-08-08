E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 8 de agosto de 2025
PC apreende “flor de maconha” e cerca de mil comprimidos de ecstasy

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) prenderam em flagrante um homem de 43 anos, investigado por tráfico de drogas, no bairro Farolândia, conjunto Augusto Franco, em Aracaju,.

A ação faz parte de investigações voltadas ao combate às organizações criminosas especializadas na comercialização de entorpecentes.

Durante a operação, foram apreendidas três embalagens de substância semelhante à “flor de maconha”, cerca de mil comprimidos de ecstasy, uma embalagem de metanfetamina conhecida como cristal, além de utensílios utilizados para o acondicionamento e a comercialização dos entorpecentes e um aparelho celular.

De acordo com as informações levantadas pela equipe policial, o suspeito seria um dos responsáveis pela distribuição e reabastecimento de drogas sintéticas em diversos bairros da capital sergipana. Ele permanece preso e está à disposição da Justiça.

Com informações e foto da SSP

