PC apreende máquinas agrícolas avaliadas em R$ 2,5 milhões em Maceió

Policiais civis da Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores, com apoio da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e das Delegacias de Ribeirópolis e Rosário do Catete, cumpriram mandado de busca e apreenderam máquinas agrícolas avaliadas em cerca de R$ 2,5 milhões. Ao todo, foram recuperados seis equipamentos. Os equipamentos foram localizados em Maceió (AL). A ação contou com o apoio da Polícia Civil de Alagoas, por meio do Grupo de Operações Litorâneas Integradas (OPLIT/AL).

De acordo com o delegado Wanderson Bastos, as máquinas são de propriedade de uma usina localizada na região de Nossa Senhora das Dores, tendo sido levadas da empresa de maneira ilegal. “Com efeito, foram apreendidos três tratores, cada um avaliado em cerca de R$350 mil, uma carregadeira de cana (R$400 mil), uma pá-carregadeira (R$450 mil) e uma escavadeira hidráulica (R$500 mil)”, especificou.

Conforme o delegado, caso as máquinas não tivessem sido recuperadas pela polícia, a empresa precisaria adquirir novos equipamentos avaliados em R$5 milhões. “A usina entrou em recuperação judicial no ano de 2022, o que significa dizer que nenhum gestor poderia dispor do patrimônio da empresa sem a devida autorização da 1ª Vara Cível e Criminal de Dores, partes interessadas e Ministério Público”, revelou.

Assim, Wanderson Bastos ressaltou também que os gestores que à época estavam administrando a usina, sob o argumento de que as máquinas iriam ser submetidas a manutenção, retiraram os equipamentos da empresa. “Levando-os para Alagoas, em outubro do ano passado, o que já causou estranheza. Nesse ínterim, foram emitidas notas fiscais de devolução das máquinas, sem que elas fossem devolvidas”, explicou.

Passados oito meses sem devolução das máquinas, a Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores instaurou inquérito policial para apurar o crime de fraude a credores, previsto na Lei 11.101/2005. “Além disso, visando assegurar o patrimônio da empresa, a polícia representou pela busca e apreensão dos equipamentos. Ouvido o Ministério Público, o Juiz deferiu o mandado de busca”, narrou Wanderson Bastos.

No decorrer da ação policial de cumprimento dos mandados de busca, policiais do Grupo de Operações Litorâneas Integradas (OPLIT/AL) auxiliaram a polícia sergipana no cumprimento da ordem judicial. Toda a ação se prolongou por cerca de 16h, até ser concluída.

“O cumprimento da ordem judicial se deparou com algumas dificuldades, uma vez que as chaves das máquinas não foram encontradas, além do que baterias de algumas delas foram retiradas. Superados tais empecilhos, foi iniciado o traslado das máquinas até Sergipe. De Maceió até Dores, as máquinas foram escoltadas pela Polícia Civil de Sergipe, sendo que a viagem durou cerca de 7h30min”, detalhou Wanderson Bastos.

A instrução do inquérito continua, sendo que, além do indiciamento dos suspeitos, poderá haver pedidos de prisão, se tal medida se mostrar necessária.

