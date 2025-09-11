PC autua homem em flagrante por ameaçar ex-companheira com espingarda

Um homem foi preso em flagrante no município de Santa Luzia do Itanhy, após ameaçar a ex-companheira com uma espingarda em um ponto de ônibus escolar. O casal havia mantido um relacionamento por mais de um ano e estava separado no momento da ocorrência.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito apontou a arma em direção à vítima durante a ameaça. Em seguida, ele ainda perseguiu o ônibus escolar no qual a mulher havia embarcado, aumentando a gravidade da situação. A ação foi interrompida com a chegada da polícia, que conseguiu localizá-lo e conduzi-lo à delegacia local.

O homem foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e ameaça com base na Lei Maria da Penha. Outras medidas legais também poderão ser aplicadas ao longo da investigação.

A Polícia Civil reforça seu compromisso no combate à violência doméstica e orienta a população a denunciar qualquer situação suspeita por meio do Disque-Denúncia, número 181.

Fonte SSP