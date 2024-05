PC conclui 3ª fase da Operação Caronte em Campo do Brito; Grupo movimentou ilicitamente R$ 28 milhões

A Polícia Civil, por meio da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), finalizou nesta quarta-feira (29), a terceira fase da Operação Caronte, realizada em Campo do Brito.

A Secretaria de Segurança Publica informou que a ação policial tem como objetivo combater os grupos organizados de crimes envolvidos em práticas de lavagem de dinheiro no estado e resultou no indiciamento de seis pessoas.

A operação teve início em 2022, com um caso de tentativa de homicídio. Na ocasião, três envolvidos foram presos, além de apreendidas armas de fogo, cigarros contrabandeados, dispositivos eletrônicos e cheques, que totalizaram mais de R$ 1,5 milhão.

A Polícia Civil descobriu outros crimes ligados ao caso inicial de tentativa de homicídio, como tráfico de drogas, comercialização ilegal de armas e munições, associação criminosa, homicídio e oculatação de cadáver. Foi descoberto que um homem chegou a filmar a carbonização de uma das vítimas do grupo organizado. Outros dois mandados de prisão foram outorgados após essas investigações.

Com o alto grau financeiro dos envolvidos, foi deduzido que a fonte de renda do grupo era proveniente de meios ilícitos. Dessa forma, com o auxílio do Laboratório de Lavagem e da Divisão de Inteligência da Polícia Civil, ocorreu o pedido para a retenção de oito imóveis, dentre esses seis eram de luxo, e dez automóveis.

De acordo com os relatórios produzidos, os integrantes do grupo movimentaram ilicitamente R$ 28 milhões entre 2016 e 2023.

Com o fim das investigações, seis suspeitos foram indiciados por diversos crimes de ilegalidade financeira.

Com informações e foto da SSP