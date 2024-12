PC CONCLUI DEVOLUÇÃO DE CELULARES RECUPERADOS EM AÇÕES DAS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SERGIPE

A Polícia Civil concretizou a devolução do segundo lote de aparelhos celulares furtados ou perdidos durante o Pré-Caju 2024.

Os aparelhos foram devidamente catalogados, e os proprietários foram identificados e contatados através de contatos informados em boletim de ocorrência ou por intimação formal. Os celulares foram entregues na Delegacia de Turismo (Detur), nesta terça-feira (3). Com esta devolução, a Polícia Civil concluiu a devolução de 110 celulares recuperados em ações das forças de segurança pública de Sergipe.

Conforme a delegada Luciana Pereira, dos 110 aparelhos recuperados nas ações da segurança pública durante o Pré-Caju, 60 foram entregues na primeira etapa. “E nesta terça-feira concluímos a segunda etapa com pouquíssimos aparelhos a serem identificados. Muitos desses celulares pertenciam a turistas de outros estados e os remetemos, de forma gratuita, para as vítimas”, explicou a delegada.

O estudante Franklin Lamarck acreditou no trabalho da polícia e, nesta terça-feira, obteve o aparelho celular de volta. “Sempre estive na esperança e acreditei no trabalho da polícia. A partir do momento que fiquei sabendo que tinham conseguido recuperar celulares, fiquei com mais esperança ainda. Por isso, é importante registrar o boletim de ocorrência sempre que possível”, ressaltou, evidenciando o trabalho da SSP.

Para o comerciante Marcos Conceição dos Santos, a recuperação e devolução do celular foi uma grata surpresa. “Fiquei surpreso porque foi muito rápido. Meu coração acelerou porque tinha meus dados, minhas fotos, meus aplicativos, tudo está aqui dentro. E agora estou aqui, com meu celular na mão, recuperado. Agora, é só alegria. Estou feliz com a atuação da polícia”, evidenciou o comerciante.

O também comerciante Alan Franklin não esperava mais encontrar o celular, porém também foi surpreendido com o contato da Polícia Civil. “Eu não esperava ver mais esse celular e nem estou acreditando. Minha vida está no celular, eu sou comerciante e dependo do aparelho para tudo. Eu nem sei como conseguiram tirar o celular do meu bolso, foi muito rápido, mas o trabalho da polícia está de parabéns”, comentou.

Para o operador gráfico Luiz Antônio, a esperança de recuperar o celular se manteve e nesta terça-feira aconteceu a grata surpresa de ter o aparelho de volta. “Eu esperava porque confio muito no trabalho da polícia. Hoje, praticamente a vida da pessoa está no celular, são muitas informações, dados. E agradeço ao trabalho da polícia que agiu rápido, lembrando também da importância de registrar o boletim de ocorrência”, concluiu.

