PC conclui investigação sobre latrocínio de motoboy e prende dois investigados pelo crime em Socorro

Com investigações conduzidas pela Delegacia de Roubos e Furtos (Derof), 9ª Delegacia Metropolitana (9ª DM) e Divisão de Inteligência (Dipol), a Polícia Civil elucidou o latrocínio de um motoboy no loteamento Santa Cecília, em Nossa Senhora do Socorro.

Dois homens investigados pelo crime foram identificados e detidos em cumprimento a mandados de prisão. As investigações e prisões foram detalhadas nesta terça-feira (3).

De acordo com a delegada Thereza Simony, o crime ocorreu no dia 2 de outubro, quando a vítima transitava pela avenida Gasoduto para entregar uma pizza na localidade. “Nessa data, três pessoas, sendo um adolescente, abordaram o motoboy com um simulacro de arma de fogo. Depois disso, a vítima foi agredida violentamente com chutes e pedradas”, contextualizou a delegada.

Após render e agredir a vítima, os investigados amarraram a vítima e a esconderam no matagal, assim como detalhou a delegada responsável pela investigação do crime. “Os investigados esconderam o motoboy na vegetação para que o corpo não fosse encontrado”, acrescentou Thereza Simony.

No dia seguinte ao latrocínio, 3 de outubro, o adolescente envolvido no latrocínio foi visto circulando com a motocicleta da vítima pelo conjunto Parque dos Farois, também em Nossa Senhora do Socorro. “A partir daí iniciamos as investigações, reinquirimos o adolescente, recuperamos os celulares da vítima e identificamos os outros dois investigados como autores do crime”, especificou a delegada.

Com a identificação dos suspeitos pela prática do crime, a Polícia Civil solicitou as prisões temporárias dos investigados, deferidas pela Justiça. “Vale salientar que os dois adultos são egressos do sistema penitenciário e são contumazes na prática de roubos de motocicletas. Inclusive, após o latrocínio, praticaram um roubo no bairro Santa Maria”, complementou Thereza Simony.

Diante do cumprimento dos mandados de prisão contra os investigados pelo latrocínio, a Polícia Civil concluiu o inquérito policial que investigava o crime. “Damos por concluído o inquérito policial que investigou o latrocínio do motoboy, no dia 2 de outubro, no Santa Cecília”, enfatizou a delegada.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre outras eventuais investidas criminosas praticadas pelos investigados sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações da PC/SE