PC CONCLUI OPERAÇÃO CONTRA GOLPE DA FALSA CENTRAL BANCÁRIA COM A PRISÃO DO 9º INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) e da Divisão de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o último investigado da Operação Central Fantasma.

Com esta ação, conclui-se a fase de execução de prisões que resultou na completa desarticulação de uma organização criminosa especializada no golpe da falsa central bancária, totalizando nove integrantes presos. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (7).

As investigações apontaram que a organização atuava de forma coordenada em diversos estados brasileiros. Os criminosos utilizavam perfis e números de telefone falsos, se apresentando como funcionários de instituições financeiras para enganar clientes, obter acesso ilegal a contas bancárias e desviar recursos. O prejuízo total causado pelo grupo foi calculado em mais de R$1,3 milhão.

A conclusão bem-sucedida da Operação Central Fantasma representa um significativo avanço no combate aos crimes cibernéticos em Sergipe e no Brasil. O trabalho integrado das equipes do Depatri e da DRCC permitiu a identificação e a responsabilização de todos os integrantes da associação criminosa, reforçando a eficácia da inteligência policial.

A Polícia Civil de Sergipe reafirma seu compromisso institucional com a segurança da população e permanece vigilante no enfrentamento a crimes desta natureza. A corporação segue investindo em capacitação e tecnologia para proteger os cidadãos sergipanos e manter a ordem pública.

Com informações da SSP