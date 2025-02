PC CUMPRE 24 MANDADOS DE PRISÃO E REMETE MAIS DE 180 INQUÉRITOS DECORRENTES DE INVESTIGAÇÕES EM CANINDÉ

A Delegacia de Canindé de São Francisco cumpriu 24 mandados de prisão, em reforço ao enfrentamento à criminalidade no sertão sergipano, somente em 2024. Ainda no decorrer do ano passado, a unidade policial registrou 67 prisões em flagrante, fruto de ações desencadeadas tanto pela Polícia Civil, quanto pela Polícia Militar. Ao todo, a delegacia contabilizou 91 detenções somente em 2024. Em 2024, a unidade também registrou 1.151 boletins de ocorrência e remeteu 182 inquéritos policiais ao Poder Judiciário. Dos inquéritos, 97% foram remetidos à Justiça já com autoria definida pela investigação conduzida pela unidade policial. Os dados são da plataforma de monitoramento de produtividade da Polícia Civil de Sergipe e foram divulgados nesta segunda-feira, 10.

A Delegacia de Canindé de São Francisco tem à frente da unidade os delegados Douglas Lucena e Antônio Gledson.

Ainda conforme os dados Polícia Civil, Canindé de São Francisco registrou uma redução de 38% nos crimes violentos letais intencionais, o que, para o delegado Douglas Lucena representa o reflexo direto da atuação estratégica da polícia na região. “Também registramos 100% de elucidação dos homicídios no ano de 2024”, complementou.

Diante do volume de cumprimento de mandados de prisão no ano passado, a Delegacia de Canindé de São Francisco ocupou o quarto lugar entre as unidades que mais efetuaram prisões no interior sergipano e a oitava, no ranking geral. No quesito lavratura de autos de prisões em flagrante, a delegacia ocupou a segunda posição entre as unidades do interior, ficando atrás apenas da Delegacia Regional de Itabaiana.

Para o delegado Douglas Lucena, os resultados alcançados pela unidade policial representam o comprometimento da Polícia Civil com a segurança pública da população do sertão sergipano. “Com esses resultados, a Delegacia de Canindé de São Francisco reafirma seu compromisso com a segurança da população e se consolida como referência no combate à criminalidade em Sergipe”, avaliou.

Conforme o delegado Antônio Gledson, a produtividade alcançada pela Delegacia de Canindé de São Francisco tende a ser intensificada também em 2025. “Reafirmamos o compromisso com a segurança pública da população canindeense e seguiremos atuando para a continuidade da redução da criminalidade em Canindé de São Francisco”, ressaltou.

A população também pode contribuir com o enfrentamento à criminalidade em Canindé de São Francisco e também em todo o território sergipano repassando informações sobre crimes e suspeitos de ações criminosas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido, e as informações repassadas pelos cidadãos podem contribuir com novas prisões e evitar novos crimes no município.

Fonte SSP