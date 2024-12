POLICIA CUMPRE MANDADO DE PRISÃO CONTRA INVESTIGADO POR ESTUPRO EM AMPARO DE SÃO FRANCISCO

Policiais civis da Delegacia de Amparo de São Francisco cumpriram o mandado de prisão contra um homem investigado por estupro de vulnerável. Outro homem investigado pelo mesmo crime continua foragido. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira (2), em Propriá.

Segundo as informações policiais, após a divulgação de sua identidade e imagem, o investigado se apresentou à Polícia Civil.

Já o outro homem, identificado como Manoel Messias da Silva, de 74 anos – continua foragido.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à localização do investigado sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte SSP