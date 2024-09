PC cumpre mandado de prisão contra investigado por tentativa de homicídio no Santa Maria, em Aracaju

Em ação conjunta entre o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Grupo Especial de Combate a Roubos e Furtos (Gecrof), um homem investigado por tentativa de homicídio foi detido em cumprimento a mandado de prisão no Mercado do Conjunto Augusto Franco. O crime ocorreu no bairro Santa Maria. A ação policial ocorreu nesse domingo, 1º, e foi divulgada nesta segunda-feira, 2.

Segundo as informações policiais, o crime ocorreu no dia 24 de junho. As investigações apontaram que a vítima estava em sua casa quando o investigado como autor do crime chegou ao local.

Após uma discussão entre vítima e investigado, o suspeito saiu do local e retornou após alguns minutos já em posse de uma arma de fogo. Ao encontrar a vítima, o investigado disparou a arma. A vítima foi socorrida e sobreviveu.

No decorrer da investigação, o DHPP identificou o investigado e solicitou à Justiça o mandado de prisão temporária, que foi cumprido junto ao Gecrof nesse domingo no conjunto Augusto Franco.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP