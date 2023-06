PC cumpre mandado de prisão definitiva por feminicídio em Itabaiana

Equipes da Delegacia de Itaporanga D’ajuda, com o apoio da Delegacia Regional de Itabaiana, cumpriram o mandado de prisão definitiva contra homem de 44 anos, condenado por feminicídio. O crime foi praticado em 2014, em Itaporanga D’Ajuda. A ação policial foi realizada nessa segunda-feira, 05, em Itabaiana.

De acordo com as informações policiais, o homem foi condenado a 14 anos de reclusão, após ter sido considerado culpado por ter assassinado sua companheira com disparos de arma de fogo, na cidade de Itaporanga, em 2014.

O homem, que chegou a ser preso preventivamente no curso do processo, tinha ganhado o direito de responder em liberdade, assim como recorrer da sentença inicialmente imposta. No entanto, após o julgamento, foi expedido mandado de prisão definitiva, o qual foi cumprido nessa segunda-feira.

O preso será encaminhado a audiência de custódia e posteriormente ao sistema prisional sergipano, onde cumprirá o restante da pena.

Fonte SSP