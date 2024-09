PC cumpre mandado de prisão definitiva por roubo em Aracaju

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Crimes contra o Patrimônio (Depatri), cumpriu um mandado de prisão definitiva, nesta quarta-feira (25), contra um condenado por roubo na capital. O mandado foi cumprido no Distrito Industrial de Aracaju.

De acordo com as investigações policiais, na madrugada do dia 16 de setembro de 2020, no bairro José Conrado, na capital, dois homens roubaram uma vítima com o uso de violência.

Durante a ação criminosa, a vítima sofreu arranhões e golpes pelas costas. Os dois suspeitos estariam dirigindo um carro e um deles teria anunciado o crime.

Após o julgamento, o preso foi condenado e teve o seu mandado de prisão definitivo expedido, o qual foi cumprido nesta quarta.

Com informações e foto da PC/SE