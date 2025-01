PC cumpre mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva em Aracaju

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) cumpriu, nesta terça-feira (28), um mandado de prisão preventiva contra um investigado por descumprimento de medida protetiva. A ação ocorreu após denúncia registrada pela vítima, que relatou a violação das determinações judiciais destinadas a protegê-la.

De acordo com o boletim de ocorrência, o investigado teria insistido em manter contato com a vítima, aproximando-se de sua residência e desrespeitando os limites impostos pela medida protetiva. O descumprimento das determinações foi prontamente comunicado às autoridades, que iniciaram as investigações.

Com base nos relatos da vítima e nas provas coletadas, a Polícia Civil solicitou à Justiça o mandado de prisão preventiva, que foi cumprido nesta manhã.

A delegada Lara Schuster, responsável pelo caso, destacou que o descumprimento de medidas protetivas é um crime grave e reforçou a importância de denúncias rápidas e eficazes para garantir a segurança das vítimas. Ela ainda pontuou que a Polícia Civil segue empenhada no combate à violência contra a mulher.

Denúncias podem ser feitas em qualquer unidade policial ou pelo telefone 181, com garantia de sigilo.

Fonte e foto SSP