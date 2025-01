PC CUMPRE MANDADO DE PRISÃO CONTRA INVESTIGADO POR FURTOS EM RESIDÊNCIAS NA ZONA DE EXPANSÃO DE ARACAJU

O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol) e Departamento do Sistema Prisional (Desipe), cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o homem investigado por furtar residências no bairro Aruana, na Zona de Expansão de Aracaju. Os crimes ocorreram no dia 31 de dezembro de 2024. A prisão do investigado aconteceu nessa terça-feira (7) e foi divulgada nesta quarta-feira (8).

De acordo com o delegado André Baronto, diretor do Depatri, o suspeito foi identificado a partir do registro das ocorrências e análises de imagens de câmeras de segurança. “No curso da apuração policial, colhemos informações que apontavam o investigado como sendo, realmente, o autor desses furtos”, ressaltou.

Com a identificação do investigado, a Polícia Civil solicitou o mandado de prisão preventiva à Justiça. “Já nessa terça-feira conseguimos cumprir a decisão judicial e recuperamos objetos como celular e roupas”, relatou o delegado André Baronto, diretor do departamento responsável pela investigação.

Após ser preso, o investigado confessou a prática de dois furtos ocorridos no dia 31 de dezembro de 2024. “Mas vamos seguir com a investigação para verificar se ele praticou furtos em outras datas e se há outras pessoas envolvidas”, ressaltou o delegado.

Ainda conforme André Baronto, a investigação identificou que o suspeito possui outras passagens pela polícia. “Verificamos que ele já respondeu algumas ações penais e já foi preso em flagrante também pela prática de furto”, informou.

A Polícia Civil solicita que outras eventuais vítimas procurem o Depatri para registrar o boletim de ocorrência. Informações e denúncias que possam contribuir com a elucidação de crimes e a identificação de suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP