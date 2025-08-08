PC/SE CUMPRE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO CONTRA INVESTIGADO POR AMEAÇAR POLÍTICOS DA REGIÃO CENTRO SUL

Na manhã desta sexta-feira (8), a equipe da Delegacia Regional de Lagarto cumpriu mandados de busca e apreensão nos municípios de Lagarto e Aracaju contra um homem investigado por ameaça a um delegado e a políticos da região Centro-Sul do Estado. Em março, o suspeito chegou a ser preso em flagrante pelo Centro de Operações Especiais (Cope), com uma arma de fogo não autorizada.

De acordo com as apurações, após ser solto pela Justiça, o homem voltou a postar em grupos de WhatsApp fotos de uma nova arma e mensagens ofensivas contra o delegado responsável pela investigação e lideranças políticas. Novos mandados de busca e apreensão foram deferidos pela Justiça e cumpridos no dia de hoje, mas, até o momento, nenhum objeto ilícito foi encontrado com o acusado.

A investigação policial foi concluída com o indiciamento do suspeito investigado e o inquérito será encaminhado ao Poder Judiciário.

Fonte SSP