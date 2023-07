PC cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão em Itabaiana

Equipes da Divisão de Repressão a Crimes Patrimoniais da Delegacia Regional de Itabaiana (Depatri), com apoio do Grupamento Especial Tático de Motos do 3° Batalhão (Getam/3° BPM), cumprem mandados de busca e apreensão e de prisão, relativos a crimes praticados na cidade. A ação ocorreu na tarde desta quinta-feira, 13, no município itabaianense.

“A investigação tinha como objetivo combater os crimes patrimoniais, como roubos, furtos, receptações, além de outros delitos que ficaram comprovados, como coação no curso do processo, visto que parte dos envolvidos estava ameaçando outras pessoas que iam depor na delegacia, bem como tráfico de drogas”, explicou o delegado Matheus Cardilo.

Durante a tentativa de cumprimento de um dos mandados, um dos investigados reagiu, e acabou sendo atingido pelas equipes policiais. Os agentes imediatamente prestaram socorro, mas o homem acabou não resistindo aos ferimentos.

A ação desta quinta visou o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão e de um de prisão. A Delegacia Regional de Itabaiana segue atuando na repressão aos crimes contra o patrimônio, informações sobre delitos do tipo podem ser enviadas pelo telefone 181.

