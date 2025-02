PC CUMPRE 4 MANDADOS DE PRISÃO CONTRA INVESTIGADOS POR ROUBO E RECEPTAÇÃO DE CELULARES EM ARACAJU

Equipes da Delegacia de Roubos e Furtos (Derof), com o apoio do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) e da Divisão de Inteligência (Dipol), cumpriram quatro mandados de prisão contra um investigado por roubo de celulares e três receptadores dos aparelhos.

Dois aparelhos foram recuperados com comerciantes estrangeiros no Centro de Aracaju. As prisões ocorreram a partir de investigações que foram iniciadas com uma investida criminosa ocorrida no bairro Jardins, na Zona Sul de Aracaju. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (26).

De acordo com a delegada Thereza Simony, o crime que gerou a investigação aconteceu no dia 21 de maio de 2024, quando quatro estudantes foram abordados nas imediações da Praça Luciano Barreto Júnior. “As vítimas foram rendidas por dois homens, que portavam armas de fogo e se deslocavam em uma motocicleta pela região”, detalhou.

Na investida criminosa, os investigados como autores do roubo subtraíram das vítimas quatro celulares, de modelo IPhone. Após o crime, ambos fugiram em direção à região central da capital. “No caminho, eles jogaram um dos aparelhos, que foi recuperado por um transeunte”, complementou a delegada.

Após o registro da ocorrência, a Polícia Civil iniciou as investigações e fez diversas diligências para identificar a autoria do crime e a localização dos celulares. “Neste sentido, conseguimos verificar que dois dos aparelhos estavam na posse de dois comerciantes estrangeiros no centro de Aracaju”, revelou Thereza Simony.

Dando continuidade à investigação, através de uma ferramenta de inteligência, a Derof verificou que um dos responsáveis pelo roubo seria um adolescente. Diante disso, a investigação também foi encaminhada à Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Já com a identificação dos adultos, a Derof solicitou os mandados de prisão junto ao Poder Judiciário. “Representamos pelas prisões temporárias, depois preventivas dos envolvidos, sendo cumpridos esta semana quatro mandados de prisão, sendo um contra o autor do roubo e três, dos receptadores”, especificou Thereza Simony.

Além do mandado de prisão cumprido contra um dos investigados como autor da subtração dos celulares, ele também foi autuado em flagrante pela prática de outro roubo. “Com relação aos receptadores, dois deles já tinham sido processados pela prática de crime de receptação e, mesmo sendo investigados neste inquérito, todos eles continuaram a vender celulares roubados”, informou a delegada, titular da Derof.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP