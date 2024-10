POLÍCIA CIVIL DE CARIRA PRENDE EM FLAGRANTE UM DOS HOMENS ENVOLVIDOS NO ROUBO A UM IDOSO DE 83 ANOS

A equipe da Delegacia Regional de Carira, escalada para o plantão das eleições, realizou na manhã deste domingo (05) a prisão em flagrante de um dos envolvidos em um roubo praticado contra um idoso de 83 anos, no final da noite de ontem.

Após a equipe ser procurada pela neta do idoso, a qual informou que este tinha sido roubado no final da noite de ontem por dois homens, as diligências foram iniciadas.

A Polícia Militar já vinha realizando diligências desde ontem, quando a equipe da Delegacia recebeu a informação de que um dos autores estaria em uma fábrica de leite.

Ele foi encontrado e confessou o crime, dizendo que estava sob efeito de bebida e droga, tendo sido convencido pelo outro homem.

O preso entregou a quantia R$ 216 que ficou do roubo. O restante do dinheiro, estimado em quase R$ 3 mil, teria ficado com o outro homem.

O idoso está muito lesionado por conta da agressão de um dos autores, sendo que foi atendido no Huse em Aracaju e ainda está sem condições de seu ouvido por conta das lesões, além de ter tido a casa toda revirada pelos autores.

O Auto de Prisão foi comunicado à Justiça, e o preso está à disposição do Poder Judiciário.

Com informações da SSP