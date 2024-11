PC prende em Santo Amaro suspeitos de exploração sexual de uma criança e duas adolescentes

Policiais da Delegacia de Maruim, com auxílio da Guarda Municipal do município, prenderam nesta quinta-feira (29), dois homens investigados por estupro de vulnerável e exploração sexual de criança e adolescente.

A dupla foi detida nos municípios de Maruim e Santo Amaro das Brotas, onde os crimes teriam ocorrido no final do ano de 2022 e início de 2023.

De acordo com o delegado João Eduardo, responsável pelo caso, as investigações tiveram início a partir de denúncias do Conselho Tutelar de Santo Amaro das Brotas que informou que uma criança e duas adolescentes estavam sendo exploradas sexualmente, em troca de dinheiro, por dois familiares.

A partir do relatado, abriu-se inquérito policial, que, após robusta investigação, foi concluído e remetido à Justiça, sendo decretada a prisão dos envolvidos, que serão encaminhados à audiência de custódia. O caso está à disposição do Poder Judiciário.

Com informações da SSP