PC DE PROPRIÁ INDICIA HOMEM POR RECEBER INDEVIDAMENTE CERCA DE R$ 100 MIL DE PROVENTOS DE SUA FALECIDA MÃE

A Delegacia Regional de Propriá informou nesta terça-feira (27), que indiciou um morador do município por estelionato qualificado. Levantamentos policiais mostraram que o investigado recebia proventos e benefícios de aposentadoria de sua genitora, falecida, aos 87 anos, em julho de 2022.

O inquérito policial mostrou que o investigado, mesmo após a morte da mãe, continuou sacando os valores, especificamente durante 18 meses, ultrapassando cerca de R$ 100 mil.

Os prejuízos financeiros às instituições públicas só cessaram após a Delegacia de Propriá, através do setor de investigações de crimes patrimoniais, oficiar a instituição bancária.

No decorrer das investigações, com dados obtidos em bancos e hospitais, o delegado Marcos Carvalho e os oficiais investigadores da Polícia Civil constataram que o investigado nem sequer deu entrada na Certidão de Óbito junto ao cartório, motivo pelo qual continuava a sacar, de forma criminosa, os valores junto ao banco.

A polícia levantou imagens do investigado realizando saques indevidos e depoimentos testemunhais que indicam o cometimento do delito. Assim, o indiciado responderá por crime de estelionato qualificado, com penas que podem chegar a sete anos de reclusão.

Com informações da SSP