PC de Sergipe localiza mais três imóveis ligados à organização criminosa

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Narcóticos (Denarc), manteve as diligências da Operação Capture the Flag nesta quarta-feira (19) e localizou mais três imóveis pertencentes à chamada “família Colômbia”, grupo ligado à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.

A ação faz parte da estratégia de asfixia financeira das organizações criminosas, conduzida pelo Núcleo de Recuperação de Ativos em parceria com o Ministério da Justiça. Com isso, o total de propriedades identificadas como parte do esquema criminoso chega a sete.

A operação, que teve sua deflagração nesta terça-feira (19), já havia resultado na prisão de três indivíduos e na realização de buscas em imóveis ligados ao grupo. Entre os alvos, estava uma casa de luxo na cidade de Bertioga, no litoral paulista, cujas imagens foram divulgadas pela polícia.

Segundo as investigações, a quadrilha investia em imóveis de alto padrão para ocultar os lucros obtidos ilicitamente. O próximo passo da apuração é vincular formalmente essas propriedades ao líder do grupo criminoso, Vanilton Santos de Souza, conhecido como “Titela”. Ele mantinha conexões com uma facção criminosa paulista de atuação nacional.

O Denarc irá solicitar à Justiça a indisponibilidade dos bens identificados, com o objetivo de asfixiar financeiramente a organização criminosa. Além disso, durante as ações da polícia, foi apreendida uma pistola Glock com seletor de rajadas.

A investigação teve início em fevereiro do ano passado, após uma apreensão de drogas na cidade de Simão Dias. Desde então, o Denarc identificou que a “família Colômbia” enviava dinheiro para Sergipe como parte do esquema de lavagem de dinheiro. Até o momento, cinco propriedades já foram bloqueadas judicialmente.

A Polícia Civil segue com as investigações e não descarta novas diligências e bloqueios de bens ligados ao grupo criminoso.

Com informações e foto da SSP