Policia deflagra operação contra fraude bancária interestadual e cumpre sete mandados em SE e AL

Uma operação conjunta entre as Polícias Civis de Alagoas e Sergipe foi deflagrada, nesta quinta-feira (10), para o cumprimento de seis mandados de busca e um de prisão contra uma associação criminosa envolvida em fraudes bancárias.

A operação, comandada pelo delegado Lucimério Campos, da Delegacia de Estelionatos de Maceió, contou com o apoio do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), da Polícia Civil de Sergipe, coordenados pelo delegado André Baronto.

As investigações revelaram que uma mulher investigada realizava fraudes em agências financeiras do SICOOB nos estados de Alagoas e Sergipe.

No dia 27 de fevereiro deste ano, conforme foi apurado, ela abriu uma conta na agência do SICOOB em Aracaju, utilizando documentos falsos em nome de outra mulher. Com a conta aberta, a suspeita realizou a antecipação de parcelas do saque aniversário do FGTS, causando prejuízo à instituição financeira.

Já no dia 22 de março deste ano, ela voltou a agir, desta vez na agência do SICOOB em Maceió, onde se identificou falsamente com outro nome. A fraude foi detectada pelo sistema bancário, mas, mesmo assim, a investigada conseguiu antecipar mais parcelas do FGTS.

O desfecho da operação ocorreu no dia 28 de março, quando a investigada tentou liberar o aplicativo de saque do FGTS em uma agência localizada no bairro do Jaraguá, em Maceió, sendo presa em flagrante.

Fonte: Ascom PM/AL